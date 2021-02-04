وظائف إدارية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– موظف مشتريات (للرجال): شهادة الثانوية العامة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

