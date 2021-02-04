وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل المبيعات (الدمام).

– ممثل رئيسي أول/ المبيعات (الدمام).

– فني أول كهرباء (الدمام).

– فني أول ميكانيكي (الدمام).

– مساعد ثالث/ التفريغ (جدة).

– مساعد رابع/ المستودعات (الرياض).

– مدير سلسلة التوريد (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

