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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة علم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة علم

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان الجودة.

– محلل أول ضمان الجودة.

– مساعد مستشار تقني/ عمليات التطوير.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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