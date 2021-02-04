وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة علم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان الجودة.

– محلل أول ضمان الجودة.

– مساعد مستشار تقني/ عمليات التطوير.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

