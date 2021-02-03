38 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن بمكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (38) وظيفة صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر أسنان.

– أخصائي مختبر أسنان.

– مساعد طبيب أسنان.

– مدير إدارة مكافحة العدوى.

– مدير إدارة الخدمات الصيدلانية.

– صيدلي أول.

– صيدلي أول (محاليل وريدية).

– أخصائي تخطيط المخ والأعصاب.

– أخصائي تقنية قلب.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي أشعة فوق صوتية.

– مدير إدارة خدمات المرضى.

– فني مختبر (علم الأمراض).

– أخصائي تخدير.

– أخصائي علاج تنفسي.

– مساعد إداري (إدارة الشؤون الطبية).

– فني ترميز طبي.

– أخصائي معلومات صحية.

– مدير إدارة التمريض.

– مساعد مدير إدارة التمريض.

– مشرف تمريض.

– رئيس تمريض.

– مساعد رئيس تمريض.

– منسق جودة التمريض.

– أخصائي تمريض (رعاية الألم).

– أخصائي ممرض تدريب سريري.

– منسق تعليم وتدريب (التمريض).

– أخصائي تمريض (العناية بالجروح).

– قابلة قانونية.

– أخصائي تمريض.

– مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى.

– أخصائي جودة.

– مخطط أدوية.

– مشرف مستودع (أدوية).

– مشرف تخطيط مواد طبية.

– مصمم جرافيك.

– مبرمج.

– مساعد إداري (إدارة الشؤون الإدارية والمالية).

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



