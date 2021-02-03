وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنتاج.

– مدير إنتاج أول.

– مدير القنوات الرقمية وتجربة العملاء.

– المدير الإقليمي لمبيعات إدارة النقد.

– مدير أول الرقابة المالية.

– مدير الرقابة المالية.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



