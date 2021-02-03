وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، وبلجرشي، وأحد المسارحة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشتريات (جدة).

– مدير الأداء والتميز (جدة).

– كاشير (بلجرشي).

– كاشير (أحد المسارحة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



