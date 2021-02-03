وظائف نسائية شاغرة في مراكز عبور بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة بحي الإزدهار في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أخصائية تربية خاصة.

– مشرفة فنية.

– ممرضة.

– أخصائية نطق وتخاطب.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)