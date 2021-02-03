وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وينبع.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهربائي (الرياض).

– مسؤول الصحة والسلامة (الرياض).

– مساعد مدير مشروع (الرياض).

– مدير مشروع (الرياض).

– مساعد عام (ينبع).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



