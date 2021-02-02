وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول/ الخبير الأكتواري (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول تخصيص التسوية والفواتير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير تطوير البرمجة والتطبيقات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



