وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في محافظة رأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كيميائي مختبر مراقبة الجودة.

– فني ميكانيكي.

– أخصائي رئيسي/ معدات مصنع.

– أخصائي المشتريات.

– مشرف ورشة.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



