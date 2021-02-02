19 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد رئيس تمريض/ الجراحة العصبية ووحدة مراقبة الصرع والعلاج الإشعاعي (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ أمراض الدم والأورام للأطفال (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ وحدة زراعة نخاع العظم (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ ديلزة الدم (الرياض).

– مدرب سريري/ وحدة الأورام الطبية (الرياض).

– مدرب سريري/ غرف العمليات (الرياض).

– اختصاصي سريري/ العيادات الخارجية (الرياض).

– اختصاصي سريري/ غرف العمليات (الرياض).

– اختصاصي سريري/ قسم العظام (الرياض).

– منسق تعليم شؤون التمريض/ إدارة الأداء وتحويل التمريض (الرياض).

– منسق تعليم شؤون التمريض/ تعليم التمريض (الرياض).

– رئيس تمريض/ تمريض الأشعة (الرياض).

– رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية/ الحرجة (الرياض).

– كبير المساعدين الفنيين (الرياض).

– مدير برنامج التمريض (الرياض).

– طبيب متخصص/ جراحة الفم والوجه والفكين (الرياض).

– مدير قسم الشبكات والحماية (الرياض).

– مدير خدمات السفر (الرياض).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

