وظائف نسائية شاغرة في جميع مراكز عبور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أخصائيات تربية خاصة.

– أخصائيات علاج طبيعي.

– أخصائيات علاج وظيفي.

– أخصائيات علاج نفسي.

– أخصائيات نطق وتخاطب.

– أخصائيات تمريض.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



