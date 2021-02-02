الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح 35 فرصة وظيفية وتدريبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 35 فرصة وظيفية وتدريبية في الرياض والمدينة المنورة.

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن الفرص المتاحة في تخصصات (هندسة حاسب، الهندسة الطبية الحيوية، تمريض، علاج طبيعي، علاج تنفسي، إدارة أعمال، موارد بشرية، هندسة اتصالات / كهربائية) أو ما يعادلها.

وأشارت الشؤون الصحية إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي ( هنـــا ).

