محمد الفلاح - سعودة خدمة العملاء عن بعد توفر 20 ألف وظيفة للمواطنين في المملكة

الثلاثاء 2 فبراير 2021

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الإثنين، إن أكثر من 20 ألف شاب وفتاة سعوديين، يستفيدون من قرارها الجديد بتوطين مهن "خدمة العملاء عن بعد" الذي منع شركات القطاع الخاص من توظيف الوافدين الأجانب في تلك الوظائف.



وأوضح برنامج "العمل عن بعد" الحكومي الذي تديره الوزارة، أن إجمالي المستفيدين في المهن ذات العلاقة بخدمة العملاء، تجاوز 20 ألف شاب وشابة من أصل 43 ألف شاب وشابة هم المستفيدون من برنامج العمل عن بعد.

وجاء الكشف عن تلك الأرقام، بعد ساعات من صدور قرار الوزير سليمان الراجحي، بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء عن بعد، والذي يستهدف توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ضمن إستراتيجية حكومية لتوطين كثير من القطاعات.

ولم يكشف الراجحي عن تفاصيل القرار وموعد وآلية تطبيقه، لكن غالبية قرارات التوطين السابقة تم تطبيقها بشكل تدريجي مع منح مهلة زمنية للشركات.

وتتيح وزارة الموارد البشرية، للسعوديين الراغبين بالعمل عن بعد، أو لشركات القطاع الخاص الراغبة بالتعاقد مع موظفين للعمل لديها عن بعد، التسجيل في منصة إلكترونية أطلقتها لهذا الخصوص، بهدف تسهيل إجراءات التعاقد والإشراف عليه.

وتقول الوزارة إن برنامج العمل عن بعد، يستهدف في الأساس فئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يحصلون على وظائف مناسبة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملاءمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف النسائية والحاجة إلى رعاية الأطفال أو كبار السن أثناء فترة العمل.

لكن اعتماد الشركات على العمل عن بعد زاد بشكل لافت منذ العام الماضي في جميع أنحاء العالم، وليس في السعودية فقط، حيث أجبرت إجراءات الوقاية من كوفيد 19، القطاع الخاص على اللجوء لذلك النوع من العمل الذي سهلته وسائل الاتصال والتقنية الحديثة المتوفرة.

وتعتمد خطط السعودية في خفض نسبة البطالة المرتفعة بين مواطنيها، على توطين وظائف القطاع الخاص بشكل رئيس، حيث يتواجد في سوق العمل نحو تسعة ملايين وافد أجنبي من أصل 13 مليون يقيمون في البلاد بجانب نحو 20 مليون سعودي.