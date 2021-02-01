وظائف شاغرة : وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية

تعلن شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية، كبرى الشركات العاملة في مجال التسوق منذ عام 1982، عن حاجتها الى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات “عليا و متوسطة” وذلك للعمل بفروع الشركة بالتجمع الخامس و مصر الجديدة و الزمالك و المعادي، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية

مطلوب شيفات جزارة، مؤهلات عليا و متوسطة. مطلوب شيفات بقالة. مطلوب شيفات تنظيف و بيع اسماك مؤهلات متوسطة. مطلوب شيفات خباز وتسوية مخبوزات، مؤهلات عليا و متوسطة. مطلوب منسق بالأقسام المختلفة. مطلوب مراقبين امن.

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الشروط وطرق التقدم لوظائف أوسكار جراند ستورز

يشترط مؤهلات عليا و متوسطة و خبرة في مجال العمل، للجنسين، و أن لا يزيد السن عن 54 سنة، بمرتبات مجزية حسب الخبرة و توفر الشركة مواصلات وبدل مواصلات و تأمينات صحية و اجتماعية و حوافز، والعمل 9 ساعات، و للراغبين في التقدم لشغل الوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة أوسكار جراند ستورز لتجارة المواد الغذائية“.