الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

#وظائف في القوات الجوية بوزارة الدفاع على برنامج التعاقد المباشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لعام 1442هـ على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

وظائف وزارة الدفاع:

وبحسب هيئة إدارة القوات الجوية إدارة شؤون التعاقدين والارتباط بشأن الوظائف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية فكانت كالآتي:

أ. وظيفة رقم (185) فني تفسير صور جوية قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، جناح الاستخبارات.

ب. وظيفة رقم (190) فني أنظمة معلومات الصيانة قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات.

ج. وظيفة رقم (195) فني أنظمة سوائل ف 15/ قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، جناح الإمدادات.

د. وظيفة رقم (12) أخصائي مناهج قيادة القوات الجوية، إدارة تدريب القوات الجوية.

هـ. وظيفة رقم (92) مدخل بيانات ومعالجة نصوص/ هيئة إدارة القوات الجوية.

وسوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/ هيئة إدارة القوات الجوية خلال الفترة من (18/ 6/ 1442هـ) وحتى (29/ 6/ 1442هـ)، ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (0114769777) تحويله (41506- 41528).

1– معلومات عن الوظيفة:

أ. موقع الوظيفة: قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي

ب. الوحدة : جناح الاستخبارات والأمن

ج. مسمى الوظيفة : فني تفسير صور جوية

د. تصنيف الوظيفة: فني

هـ. عدد سنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة (6) سنوات فقط في مجال تخصص الوظيفة.

و. سوف يتم تعيين المرشح على المستوى الوظيفي (الثامن) بعد احتساب الخبرات وبحد أقصى 6 سنوات.

2. الجنسية:

سعودي

3. المؤهل العلمي المطلوب:

أ. بكالوريوس علوم جوية + دورات تخصصية في مجال الوظيفة.

ب. المستوى الفني السابع.

4. التخصص المطلوب ورمز التخصص:

(. س 144 ) معالجة وتفسير الصور الجوية

5. الخبرات والمهارات المطلوبة:

أ. دورة تأسيسه في مجال تفسير الصور الجوية

ب. دورة المستوى الخامس في نفس التخصص ( س 144) (للمستويات الفنية). ج. دورة المستوى السابع في نفس التخصص ( س 144) (للمستويات الفنية)۔

د . دورة تدريبية في تفسير الصور الجوية.

هـ. أن يكون لديه خبرة (6) سنوات في مجال تخصص الوظيفة.

ويمكن الاطلاع على باقي تفاصيل وظائف القوات الجوية في وزارة الدفاع من خلال الرابط التالي: هنا.



