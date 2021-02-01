وظائف شاغرة للجنسين بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ضمان تدقيق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو علوم الكمبيوتر، أو إدارة مخاطر تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات).

– مدير التخطيط البيئي وتطوير السياسات: الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدير مساعد خدمات المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو إدارة المشاريع)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

