وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– سكرتير ثانٍ (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مشرف الإسكان (الرياض).

– أخصائي إدارة الثغرات الأمنية (الرياض).

– أخصائي الأمن السيبراني (الرياض).

– محلل المعلومات الصحية (الرياض).

– استشاري مشارك طب الأسنان للأطفال (الرياض).

– تقني أول/ حوسبة المستخدم النهائي (المدينة المنورة).

– اختصاصي تكامل (المدينة المنورة).

– محلل المعلومات الصحية (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

