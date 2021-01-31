وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري السموم.

– طبيب مقيم أول/ مركز زراعة الأعضاء (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول طب وجراحة/ مركز زراعة الأعضاء.

– ممرضة أطفال عناية مركزة.

– رئيس تمريض.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

