وظائف شاغرة لدى شركة التعاونية في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين من الجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (جدة).

– تنفيذي مبيعات عبر الهاتف (جدة).

– تنفيذي مبيعات (الخبر).

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 31 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

