وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة مصر للصناعة والتجارة “مينترا” لجميع المؤهلات

شركة مصر للصناعة والتجارة مينترا” السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الأولي – رقم 46″ كبرى الشركات العاملة في مجال الطباعة و صناعة الأوراق، تعلن عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بمرتبات مجزية تبدأ من 2500 جنية إلى 2700 جنية، وذلك للعمل بفروع الشركة بالقاهرة و الجيزة و السادس من أكتوبر و امبابة، و نتابع الآن شروط و تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة مصر للصناعة والتجارة مينترا

مطلوب عدد 2 أمين مخزن، و يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة، و ذلك للعمل بالسادس من أكتوبر. مطلوب عدد 20 عامل مطابع، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2700 جنيه. مطلوب عدد 40 عامل، و يشترط مؤهل عالي أو متوسط، و العمل بفروع الشركة بالسادس من أكتوبر و الجيزة و القاهرة. مطلوب عدد 15 عاملة، و يشترط مؤهل متوسط، للعمل بفرع الشركة بامبابة و أكتوبر، براتب 2500 جنيه .

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شروط و مزايا وطرق التقدم للوظائف شركة مصر للصناعة والتجارة مينترا

يشترط مؤهلات متوسطة و عليا و أن لا يزيد السن عن 45 سنة، و ذلك للعمل بفروع الشركة بالقاهرة و الجيزة و أكتوبر، تقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية و تأمينات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية : 01271000432