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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية للتموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31
وأضافت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية للتموين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة لحملة الثانوية العامة بمحافظة جدة.
– ممثل خدمات.
شروط الوظائف :
1 -شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 -خبرة لا تقل عن سنتين في إعداد عمليات تقديم الطعام.
3 -المرونة لجميع متطلبات التشغيل المطلوبة.
التقديم من خلال الرابط التالي:
وأضافت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).