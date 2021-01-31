وظائف شاغرة بشركة الخطوط السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة لحملة الثانوية العامة بمحافظة جدة.

– ممثل خدمات.

شروط الوظائف :

1 -شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2 -خبرة لا تقل عن سنتين في إعداد عمليات تقديم الطعام.

3 -المرونة لجميع متطلبات التشغيل المطلوبة.

التقديم من خلال الرابط التالي:

وأضافت شركة الخطوط السعودية للتموين أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

