- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30
40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات
متابعات الخليج 365 - القصيم
العناوين الفرعية
أعلن مستشفى القوات المسلحة بالقصيم عن توفر (40) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات الطبية والطبية المساندة على النحو التالي :
– وظائف الأطباء
- الأسرة والمجتمع
- الباطنة
- النساء والولادة
- النفسية
- الطوارئ
- مكافحة العدوى
- الأشعة
- الأمراض السريرية
- الجلدية
- العيون
- العظام
- الأنف والأذن والحنجرة
- الأسنان
- الأطفال
» وظائف الصيادلة
- الصيدلة (صيدلي أول)
– وظائف التمريض
- مكافحة العدوى
- التثقيف الصحي
- مشرفة تمريض
– وظائف الأخصائيين
- سحب دم
- أشعة
- تثقيف صحي
- تعقيم
- جبائر (عظام)
التقديم على الوظائف
يمكن التقديم على الوظائف وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة منصة التوظيف الإلكترونية للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على الرابط التالي ( http://bit.ly/33FaniK ) .