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40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم 40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - القصيم

العناوين الفرعية

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالقصيم عن توفر (40) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات الطبية والطبية المساندة على النحو التالي :

– وظائف الأطباء

  1. الأسرة والمجتمع
  2. الباطنة
  3. النساء والولادة
  4. النفسية
  5. الطوارئ
  6. مكافحة العدوى
  7. الأشعة
  8. الأمراض السريرية
  9. الجلدية
  10. العيون
  11. العظام
  12. الأنف والأذن والحنجرة
  13. الأسنان
  14. الأطفال

» وظائف الصيادلة

  1. الصيدلة (صيدلي أول)

– وظائف التمريض

  1. مكافحة العدوى
  2. التثقيف الصحي
  3. مشرفة تمريض

– وظائف الأخصائيين

  1. سحب دم
  2. أشعة
  3. تثقيف صحي
  • تعقيم
  • جبائر (عظام)

التقديم على  الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة منصة التوظيف الإلكترونية للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على الرابط التالي ( http://bit.ly/33FaniK ) .

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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