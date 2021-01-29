وظائف إدارية شاغرة في مجموعة السنبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير التسويق الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

– مساعد مدير المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد).

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



