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الداخلية السعودية تعلن عن وظائف عسكرية للكادر النسائي وهذه هي الشروط

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية للكادر النسائي بوكالة شؤون الأفواج الأمنية، برتب “جندي أول، وجندي”.

 

وأوضحت الوكالة أن الفرص المتاحة على وظيفة حراسة وأمن، بمناطق الرياض وعسير، وجازان، ونجران، مبينة أن التقديم سيكون اعتباراً من بعد غد السبت 17/6، ويستمر حتى العاشرة من صباح الخميس 22/6، عبر منصة “أبشر- توظيف”.

 

وأضافت وفقا لوسائل إعلام سعودية  أنه يجب توفر عدد من الشروط في المتقدمة من بينها، الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول، وألاّ يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو موظفة في جهة حكومية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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