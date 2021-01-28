22 #وظيفة صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني التشخيص العصبي الكهربائي.

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

– أخصائي أول أمراض النطق واللغة.

– طبيب أمراض النساء والولادة.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– مساعد تمريض/ عام.

– ممرض/ رعاية الأم والطفل.

– مدرب تمريض إكلينيكي.

– طبيب جراحة عامة/ الأوعية الدموية.

– فني تشخيص القلب والأوعية الدموية.

– فني أول طب العيون.

– محلل تقني لتقنية المعلومات.

– محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– محلل البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– أخصائي بصريات أول.

– طبيب أمراض الكلى.

– أخصائي اجتماعي.

– مساعد محلل فني لتقنية المعلومات.

– أخصائي فني لتقنية المعلومات.

– ممرض أول/ رعاية مرضى السرطان.

– أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

