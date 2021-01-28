وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف متاحة على مسمى:

– مسؤول خدمات مندوبي المستشفى (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأعمال التجارية، أو التسويق، أو الرعاية الصحية)، أو ما يعادلها.

– مسؤول تخصيص التسوية والفواتير (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

