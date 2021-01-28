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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحاسبين القانونيين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت الهيئة للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب جودة الأداء.

– مستشار تنفيذي للتأهيل المهني.

– مستشار قانوني.

التقديم على وظائف هيئة المحاسبين القانونيين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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