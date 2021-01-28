وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تغيير تنظيمي/ التحفيز والتمكين.

– كبير مستشارين/ وكالة الإيرادات.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

