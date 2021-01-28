وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة علم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان الجودة.

– مدير برنامج مساعد.

– استشاري تحليل الأعمال.

– مستشار تقني مساعد.

– مستشار تقني مساعد/ مراقبة الأمن ومعالجة الحوادث.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

