وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق ثالث: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد رعاية الأطفال: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تعليم الطفولة المبكرة، تنمية الطفل)، أو في أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 15 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 21 جمادى الآخرة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

