وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة فيوتشر فاشون للملابس الجاهزة للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة فيوتشر فاشون للملابس الجاهزة “92 أ- بلوك الشوربجى – المنطقة الصناعية الأولي – السادس من أكتوبر” عن حاجته إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، برواتب مجزية تبدأ من 1600 إلى 3000 جنيه، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة فيوتشر فاشون للملابس الجاهزة

مطلوب عدد 45 عامل اوفر، بدون مؤهل يجيد القراءة والكتابة، براتب يبدأ من 1600 إلى 2000 جنيه. مطلوب عدد 35 عامل سنجر، يجيد القراءة والكتابة براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 20 عامل اورلية، يجيد القراءة والكتابة، براتب يبدأ من 1900 إلى 2000 جنيه. مطلوب عدد 80 عامل جوكر، بدون مؤهل، براتب يبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه. مطلوب عدد 15 عامل جودة إنتاج، ويشترط مؤهل متوسط، براتب يبدأ من 1700 إلى 2000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة فيوتشر فاشون للملابس الجاهزة

يشترط لجميع الوظائف إجادة القراءة والكتابة من الجنسين، وأن لا يزيد السن عن 45 سنة، وخبرة في مجال العمل، وان يكون المتقدم من سكان أكتوبر – الفيوم – بنى سويف – اطفيح – الجيزة، وتوفر الشركة رواتب مجزية تبدأ من 1600 إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى زيادات سنوية وتأمينات، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01222250163 – 01200331151