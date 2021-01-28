وظائف هندسية وأكاديمية بشركة BAE SYSTEMS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وأكاديمية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول ضمان الجودة (الرياض).

– أخصائي أجهزة المحاكاة والتدريب (الرياض).

– محاضر أول/ بحري (الجبيل).

– محاضر أول/ الهندسة البحرية (الجبيل).

– محاضر/ التوجيه واللغات الحديثة (الجبيل).

– قائد المناهج/ اللغات (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



