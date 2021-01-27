وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول البنية التحتية للمطار.

– أخصائي أول إدارة المشاريع.

– مدير أول البنية التحتية للمرافق.

– مدير أول مشروع.

– مساعد مدير تصميم الضيافة.

– أخصائي مرافق أول.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



