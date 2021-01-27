وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير وحدة أول (الزراعة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الزراعة، البيئة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير هندسة أول (الزراعة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

