وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد بحث ثانٍ (للنساء).

– مساعد إداري ثانٍ (للنساء).

– مساعد إداري أول (للنساء).

– سائق (للرجال).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق جمادى الآخرة 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

