وظائف إدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (المدينة المنورة).

– مساعد مدير المكتب الإقليمي (جدة).

– أمين المخزن (جدة).

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

