وظائف شاغرة : تعرف على شروط وظائف بنك مصر لحديثي التخرج 2021

يعلن بنك مصر عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج، للعمل بفرع البنك بمحافظة جنوب سيناء، وهى متاحة لخريجي الجامعات المصرية أو الأكاديميات والمعاهد المعتمدة، من تخصصات بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وإدارة أعمال واقتصاد وإحصاء وبنوك وتمويل واستثمار وتسويق وموارد بشرية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف بنك مصر

مطلوب تلر: مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المتنوعة. مطلوب مسئول خدمات، يعمل على تقديم الخدمات المصرفية بكفاء عالية. مطلوب أخصائي تمويل، يتابع منتجات المشروعات المتناهية الصغر والعمل على اجتذاب عملاء جدد. مطلوب مسئول مبيعات، مسئول عن تسويق وبيع كافة المنتجات والخدمات البنكية المختلفة من قروض وودائع ومنتجات استثمارية وغيرها.

الشروط المطلوبة في وظائف بنك مصر

أن يكون المتقدم من خريجي احدي الجامعات المصرية أو الأكاديميات والمعاهد المعتمدة. أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة في تخصصات “تخصص محاسبة , إدارة أعمال , اقتصاد ,إحصاء, بنوك , تجارة خارجية , علاقات دولية, تجارة دولية , تسويق , تجارة وإدارة المهمات , تمويل واستثمار, التامين , العلوم الاكتوارية , العلوم السياسية , الموارد البشرية , أسواق ومنشئات مالية تسويق “. أن لا يزيد السن عن 30 سنة. وان يكون المتقدم من خريجي دفعات 2016 حتى 2020. أن يجيد برامج الحاسب الألى وبرامج الاوفيس. يجيد مهارات التواصل مع العملاء. أن يكون المتقدم مقيم بمحافظة جنوب سيناء.

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طرق التقدم للوظائف

للراغبين يرجى تقديم البيانات المطلوب من خلال الموقع الرسمي للبنك من خلال الرابط التالي “وظائف بنك مصر” وان التقديم مستمر لمدة أسبوع واخر موعد لتلقى الطلبات يوم الاثنين الموافق 1/2/2021.