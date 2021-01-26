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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مشاريع أمنية.

– محلل مخاطر أمنية.

– مدير الحسابات العامة.

– رئيس وحدة الحسابات الحكومية.

– مدير الرقابة المالية.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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