وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة أساسيات الغذاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أساسيات الغذاء- المتخصصة بالمنتجات الغذائية الطازجة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أساسيات الغذاء:

وبيّنت شركة أساسيات الغذاء، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مطعم: الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مشاريع: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة المعمارية).

التقديم على وظائف شركة أساسيات الغذاء:

وأوضحت شركة أساسيات الغذاء، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



