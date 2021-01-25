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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة زين للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو علوم الكمبيوتر)، ويفضل شهادة والماجستير؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تطبيقات تخطيط موارد.

– أخصائي أول تسليم التصميم/ التخطيط اللاسلكي.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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