وظائف شاغرة لدى شركة ساماكو في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري المبيعات (الرياض).

– أخصائي أول الدعم الفني (الرياض).

– مدير ورشة عمل (الرياض).

– مراقب الجودة (الرياض).

– استشاري المبيعات (جدة).

– استشاري المبيعات (الخبر).

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



