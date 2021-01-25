وظائف صحية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي وبائيات: شهادة الماجستير في تخصص علم الأوبئة، ويفضل شهادة الدكتوراه.

– منسق لمركز تدريب الدراسات العليا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة العامة، أو إدارة الرعاية الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي علاقات الموظفين والارتباط الوظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 12 جمادى الآخرة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 12 رجب 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



