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كليات الخليج تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

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شكرا لقرائتكم كليات الخليج تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

كليات الخليج تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

العناوين الفرعية

أعلنت كليات الخليج بحفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية على رتبة (معيد) ، لحملة درجة البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، في التخصصات التالية :

تفاصيل الوظائف

  • القانون
  • إدارة الأعمال
  • علوم الحاسب الآلي
  • اللغة الإنجليزية

شروط الوظائف:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  • درجة البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل

وأضافت كليات الخليج بحفر الباطن أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر منصة التوظيف من خلال الرابط (https://gulf.edu.sa/jobs/).

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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