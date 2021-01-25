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شكرا لقرائتكم كليات الخليج تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25
كليات الخليج تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
العناوين الفرعية
أعلنت كليات الخليج بحفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية على رتبة (معيد) ، لحملة درجة البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، في التخصصات التالية :
تفاصيل الوظائف
- القانون
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب الآلي
- اللغة الإنجليزية
شروط الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- درجة البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل
وأضافت كليات الخليج بحفر الباطن أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر منصة التوظيف من خلال الرابط (https://gulf.edu.sa/jobs/).