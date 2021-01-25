كليات الخليج تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

العناوين الفرعية

أعلنت كليات الخليج بحفر الباطن عن توفر وظائف أكاديمية على رتبة (معيد) ، لحملة درجة البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، في التخصصات التالية :

تفاصيل الوظائف

القانون

إدارة الأعمال

علوم الحاسب الآلي

اللغة الإنجليزية

شروط الوظائف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

درجة البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل

وأضافت كليات الخليج بحفر الباطن أنه يمكن التقديم على الوظائف عبر منصة التوظيف من خلال الرابط (https://gulf.edu.sa/jobs/).



