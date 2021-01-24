وظائف فنية شاغرة في طيران أديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة إلكترونيات الطيران (عدد وظيفتين/ الرياض، والدمام).

– ميكانيكي صيانة (الدمام).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

