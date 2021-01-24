وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري جراحة الشبكية والحنجرة (عدد وظيفتين).

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

– سكرتير طبي.

– أخصائي طب باطنة.

– أخصائي جراحة عظام.

– ممارس مكافحة عدوى (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

