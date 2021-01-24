وظائف شاغرة بفروع متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العمليات الإقليمية (جدة).

– موظف خدمة خضار/ بنده حي الصحافة (عدد وظيفتين للرجال/ الرياض).

– موظف خدمة خضار/ بنده العليا (للرجال/ الرياض).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

