وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة علم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار تقني/ ضمان المعلومات.

– مستشار تقني مساعد/ حلول أمنية.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

