وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الموارد البشرية والإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

– مبرمج/ ميكانيكي آلة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

