وظائف شاغرة : وظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين| وظائف خالية بوزارة التموين لجميع المؤهلات

تعلن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للشباب من جميع المؤهلات، للعمل في مختلف المحافظات، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط المطلوب على مصر فايف.

وظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

وظائف صومعة برقاش.

مطلوب وزان للعمل بصومعة برقاش بالجيزة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان يكون حاصل على رخصة وزان سارية، وان يكون من أبناء المحافظة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة.

وظائف صومعة أسيوط.

مطلوب أخصائي تخزين، بكالوريوس زراعة. مطلوب أمين شونة دبلوم متوسط زراعي. مطلوب وزان دبلوم متوسط. مطلوب فني تخزين، مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب فني استلام، مؤهل متوسط زراعي.

وظائف آخري:

وظائف صومعة الحمام.

مطلوب مهندس كهرباء، بكالوريوس هندسة شعبة كهرباء. مطلوب مهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة شعبة ميكانيكا. مطلوب فني كهرباء دبلوم متوسط صناعي. مطلوب فني ميكانيكا دبلوم صناعي شعبة ميكانيكية. مطلوب محاسبين، بكالوريوس تجارة. مطلوب أخصائي شئون إدارية، مؤهل عالي مناسب. مطلوب أخصائي تخزين بكالوريوس زراعة. مطلوب وزان مؤهل متوسط، ورخصة سارية. مطلوب فني تخزين دبلوم متوسط زراعي. مطلوب أمين مخزن، مؤهل متوسط تجارى. مطلوب مندوب امن دبلوم متوسط.

تعلن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن حاجتها إلى شغل وظيفة أمين مخزن، ويشترط مؤهل متوسط تجارى، وان يجيد استخدام الحاسب الألى وان يكون من سكان القاهرة الكبرى، وتقدم الطلبات باسم رئيس القطاع الإداري بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمقر الشركة بالعنوان التالي: ميدان السواح – سرايا القبة – القاهرة، وأخر موعد لتلقى الطلبات يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021.

الشروط وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة، في 1 يناير 2021، ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي بها الصومعة، وان يجتاز الاختبارات، ولمن يرغب يرجى تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي للوزارة التموين” www.ehcss.com ” وأخر موعد لتلقى الطلبات يوم الأربعاء الموافق 27/1/2021.